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Российские военные зафиксировали шесть обстрелов со стороны террористов в Сирии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Четыре населенных пункта подверглись обстрелам в Сирии со стороны террористов, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

"Зафиксировано три обстрела населенного пункта Эль-Аси, один обстрел населенного пункта Бшарфа в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Бала, один обстрел населенного пункта Урум-Эс-Сугра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ)", - сказал Щербицкий на брифинге в субботу.

Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, за прошедшие сутки в Идлибской зоне не зарегистрировано, сообщил контр-адмирал.

Щербицкий также отметил, что в Сирии продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции, силами армейской авиации проводится воздушное патрулирование.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Россия Сирия

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