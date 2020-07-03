Суды отказали семье дипломата Валленберга в иске к Генеральной и Главной военной прокуратуре РФ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение Хамовнического суда Москвы, который отказал племяннице арестованного в 1945 году шведского дипломата Рауля Валленберга в удовлетворении иска к Генпрокуратуре и Главной военной прокуратуре РФ о представлении документов, связанных с его реабилитацией, сообщил "Интерфаксу" адвокат Иван Павлов - руководитель правозащитного объединения "Команда 29", представляющей истцов.

"Мосгорсуд 30 июня вновь отказал нам в удовлетворении жалобы на решение Хамовнического суда после того, как она была направлена на новое апелляционное рассмотрение кассационным судом. Фактически нам снова отказали в предоставлении информации. Что мотивировало суд на такое решение, мы узнаем, только когда Мосгорсуд предоставит нам его в полной форме", - сказал Павлов.

Хамовнический суд Москвы 15 февраля 2019 года отказал племяннице Валленберга Эльсе Мари Дюпюи, а также исследователям Вадиму Бирштейну и Сюзанне Бергер в удовлетворении административного иска о признании незаконным отказа в предоставлении информации и об обязании предоставить запрашиваемую информацию.

Согласно иску и апелляционной жалобе на решение Хамовнического суда, копии которых имеются в распоряжении "Интерфакса", истцы просили суды признать незаконным решение Генпрокуратуры об отказе предоставить им ряд документов, связанных с реабилитацией Валленберга, и обязать Генпрокуратуру и Главную военную прокуратуру предоставить эти материалы.

Речь идет о заключении Генпрокуратуры о реабилитации Валленберга, а также о перечне и копиях материалов и документов, на основании которых ведомство решило реабилитировать дипломата.

По мнению истцов, в 2018 году прокуроры незаконно отказали им в получении материалов, сославшись на то, что их интересы эта информация не затрагивает, и не указав, в соответствие с какими актами доступ к этой информации был ограничен. Запрашиваемые документы и тем более их перечень не могут относиться к информации ограниченного доступа, настаивают Дюпюи, Бирштейн и Бергер.

"Несмотря на то, что мы подчеркивали, насколько Рауль Валленберг значимая фигура, и что наша позиция твердо базируется на законе, а со стороны Главной военной прокуратуры не поступило никаких существенных возражений и комментариев, суды не оценили наших доводов и отказали нам. Мы настроены на дальнейшую борьбу", - добавила в разговоре с "Интерфаксом" юрист "Команды 29" Арина Начинова.

Ранее российские суды отказали Дюпюи в удовлетворении иска к Федеральной службе безопасности (ФСБ) России, в котором она требовала обязать ведомство предоставить доступ к оригиналам документов по делу Валленберга, а также их нецензурированные копии.

Судьба Валленберга

Рауль Валленберг - шведский дипломат, спасший жизнь десяткам тысяч будапештских евреев в последний год Второй мировой войны - был арестован советскими властями в 1945 году по подозрению в шпионаже. По официальной версии российского правительства, он умер в 1947 году в Лубянской тюрьме от инфаркта миокарда. Эта версия вызывает сомнения у историков, поскольку существуют показания других заключенных, утверждавших, что они видели Валленберга или слышали о нем в 1950-е годы в других тюрьмах.

В 2000 году Генпрокуратура РФ реабилитировала Валленберга и его водителя Вильмоша Лангфельдера, решив, что оба сотрудника шведской дипломатической миссии в Будапеште были репрессированы советскими властями по политическим мотивам и что на них распространяется закон РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18 октября 1991 года.

В 2016 году семья Валленберга и группа исследователей RWI-70 (Raoul Wallenberg Research Initiative) представили российским властям официальный каталог открытых вопросов по делу шведского дипломата, однако им отказали в доступе к архивам. После этого семья заявила, что продолжит борьбу за раскрытие всей информации о судьбе дипломата.

В 2019 году в RWI-70 сообщили, что власти Швеции запросят у министерства иностранных дел РФ и в российских архивах ряд документов по делу Валленберга.

В июне 2020 года первый замглавы МИД РФ Владимир Титов заявил "Интерфаксу", что "за прошедшие годы рассмотрено несколько десятков запросов шведских экспертов и исследователей судьбы дипломата из других стран" и что "шведской стороне направлено большое количество дополнительных рассекреченных материалов".

Титов также отмечал, что "дополнить уже имеющуюся информацию какими-либо существенными документальными данными не удалось, включая активно тиражированную в последние годы гипотезу ряда шведских исследователей о том, что Валленберг был жив после 17 июля 1947 года - даты его смерти в тюрьме СССР".