Власти Швеции запросят у России документы по "делу Валленберга"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Власти Швеции запросят у МИД РФ и в российских архивах ряд документов по делу шведского дипломата Рауля Валленберга, сообщили в группе исследователей Raoul Wallenberg Research Initiative (RWI-70).

Как заявили "Интерфаксу" в организации, Стокгольм согласился направить соответствующие запросы "с убедительным сопроводительным письмом". "Что более важно, министерство иностранных дел Швеции согласилось связаться с российскими властями на высоком уровне в случае, если они вновь откажутся предоставить запрошенные документы", - отметили в группе исследователей.

В RWI-70 добавили, что список документов, которые власти Швеции должны потребовать российских коллег немедленно предоставить, направлен родственниками Валленберга в МИД Швеции с пояснениями о том, почему каждый из этих документов важен для дела.

Рауль Валленберг - шведский дипломат, спасший жизнь десяткам тысяч будапештских евреев в последний год Второй мировой войны, был арестован советскими властями в 1945 году. По официальной версии российского правительства, он умер в 1947 году в Лубянской тюрьме от инфаркта миокарда. Эта версия вызывает сомнения у историков, поскольку существуют показания других заключенных, утверждавших, что они видели Валленберга или слышали о нем в 1950-е годы в других тюрьмах.

В октябре 2016 года власти Швеции официально объявили дипломата умершим. В том же месяце семья Валленберга и группа исследователей RWI-70 представили российским властям официальный каталог открытых вопросов по делу шведского дипломата, однако власти в очередной раз отказали в доступе к архивам. Родственники дипломата обжаловали отказ в предоставлении документов в суде, однако им также было отказано.