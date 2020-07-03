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"Ъ" узнал о новом эпизоде в деле главы "Российской венчурной компании"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Генеральному директору АО "Российская венчурная компания" Александру Повалко предъявили еще одно обвинение в рамках дела о злоупотреблении полномочиями, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".

По данным издания, новое обвинение основано на материалах управления "К" службы экономической безопасности ФСБ. Следствие считает, что Повалко воспользовался своими полномочиями в интересах третьих лиц и под видом инвестирования 28 апреля 2017 года перечислил $600 тыс. (34,2 млн руб.) со счетов "дочки" RVC I LP в Silicon Valley Bank американской компании Alion Energy Inc. Компания находилась на стадии банкротства и средства возвращены не были. Следователи пришли к выводу, что инвестиционный комитет, правление и совет директоров РВК не одобряли инвестиции в Alion Energy.

Повалко не отрицает, что к концу 2016 года Alion Energy находилась в предбанкротном состоянии, сообщает "Ъ". Однако обвиняемый подчеркивает, что базовый договор о покупке ценных бумаг был заключен 19 декабря 2016 года, а сам Повалко был назначен руководителем 22 декабря. Документ был составлен дирекцией по стратегическим инвестициям РВК под руководством Яна Рязанцева, в нем были положения о выплатах и о потере средств в случае отказа от инвестиций в Alion РВК. По версии Повалко, в середине 2017 года правление РВК решило больше не инвестировать в американскую компанию.

Как сообщалось, 5 июня Повалко был помещен под домашний арест. Ему вменяется злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Дело связано со сделкой по реинвестированию части средств, вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc., в другую портфельную компанию - "Алион".

АО "РВК" является фондом фондов и институтом развития для отрасли венчурных инвестиций, а также выступает в качестве проектного офиса для Национальной технологической инициативы.

Российская венчурная компания

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