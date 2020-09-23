Подследственный глава РВК исключен из совета директоров "Роснано"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Росимущество утвердило новый состав совета директоров АО "Роснано", из него исключили главу "Российской венчурной компании" Александра Повалко, следует из материалов компании.

Вместо него в совет директоров вошла заместитель министра финансов Ирина Окладникова. Также новым представителем в совете стал замглавы Минцифры Максим Паршин - он вошел в него вместо первого замруководителя Аналитического центра при правительстве РФ Владислава Онищенко.

Всего в совете 13 директоров. Это председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс, бывший вице-премьер и председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, зампред совета директоров АО "Роснано" Владислав Путилин, первый замминистра экономического развития Андрей Иванов, замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, директор по стратегическому планированию и развитию АО "Комплекспром" Олег Фомичев, начальник управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности "ВТБ Капитала" Елена Сахнова, а также три независимых директора - Михаил Алфимов, Павел Теплухин и Илья Южанов.

В апреле правительство выдвинуло 13 кандидатов в совет директоров АО "Роснано", в том числе Повалко. О возможном исключении гендиректора РВК из совета источник "Интерфакса" узнал в начале июля.

Повалко с начала июня находится под домашним арестом по уголовному делу о сделке по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию - "Алион".