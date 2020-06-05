Гендиректор РВК помещен под домашний арест

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы по ходатайству следствия поместил под домашний арест до 21 июля гендиректора "Российской венчурной компании" Александра Повалко, сообщили в пресс-службе суда. Он был задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК).

Находиться он будет в квартире в центре Москвы, в которой проживает. Ему запрещено выходить из дома без разрешения следователя, кроме случаев явки к следователю, в суд или посещения врача. Также ему нельзя общаться с участниками дела, за исключением адвоката, и использовать средства связи и интернет.

Повалко вменяется злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Его адвокат Георгий Антонов говорил, что он вину не признает.

В РВК сообщали, что следователей МВД интересует деятельность фонда RVC I LP, в частности, сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию - "Алион". Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур, объясняли в компании.

"Смысл (дела - ИФ) в том, что общество РВК дало взаймы дочернему обществу $5 млн на покупку акций. Акции были куплены и проданы. Из 5 млн отдали 2 млн, остались должны 3. При этом срок исполнения обязательств по договору займа - в 2022 году. По-простому говоря, он виноват в том, что должен был побыстрее забрать остатки долга", - рассказывал Георгий Антонов.

В пресс-службе РВК вечером в пятницу сообщили, что уверены в невиновности Повалко. Пока он под домашним арестом, компанией руководит его заместитель - исполнительный директор РВК Анна Романенко при поддержке правления.

Об обысках в РВК и дома у Повалко стало известно 3 июня.

АО "РВК" является фондом фондов и институтом развития для отрасли венчурных инвестиций, а также выступает в качестве проектного офиса для Национальной технологической инициативы. Повалко возглавил РВК в декабре 2016 года.