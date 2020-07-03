Расследование дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье завершено

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела об убийстве летом прошлого года бывшего военнослужащего спецподразделения ГРУ Никиты Белянкина в Красногорске, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего, покушении на убийство мужчины и хулиганстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 213 УК РФ). В качестве обвиняемых привлечены 9 человек", - говорится в сообщении.

Обвинения в убийстве Белянкина и покушении на убийство мужчины из хулиганских побуждений предъявлены Сергею Ходжаяну, Гамлету Айрапетяну и Гранту Айрапетяну. Остальным соучастникам инкриминируется хулиганство.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - добавили в СК России.

Как сообщалось, в ночь на 1 июня прапорщик запаса, ветеран ГРУ Генштаба Минобороны 24-летний Белянкин попытался остановить массовую драку возле кафе в деревне Путилково Красногорска и пытался помочь мужчине, которого в ходе потасовки ранили ножом. Белянкин сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического пистолета, но сам получил ножевое ранение, от которого скончался.