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Арестован предполагаемый убийца спецназовца ГРУ Белянкина

Арестован предполагаемый убийца спецназовца ГРУ Белянкина
Один из подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ в Красногорском городском суде
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Красногорский городской суд Московской области отправил под арест Сергея Ходжаяна, задержанного по делу об убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.

Он заключен под стражу до 2 августа 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Ходжаяну предъявлено обвинение в убийстве, свою вину он не признает.

Ранее суд арестовал до 2 августа другого фигуранта дела об убийстве Белянкина - Нарека Степаняна, которому вменяется хулиганство. Он также отрицает свою причастность к указанному преступлению.

По данным следствия, ночью 1 июня прапорщик запаса, ветеран ГРУ Генштаба Минобороны 24-летний Никита Белянкин стал очевидцем массовой драки возле кафе в Красногорске. Он вмешался в конфликт, чтобы помочь незнакомцу, получившему ножевое ранение. Белянкин сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического пистолета, но в этот момент один из участников драки ударил его ножом в сердце. Мужчина скончался на месте, а участники драки скрылись с места преступления.

По данным газеты "Коммерсантъ", ветеран боевых действий Белянкин служил по контракту в подразделении ГРУ Минобороны и как минимум дважды бывал в служебных командировках в Сирии. Там он, по данным СМИ, участвовал в боях за Пальмиру и Алеппо. За это Белянкин был отмечен ведомственными наградами и представлен к государственной.

Московская область Никита Белянкин

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