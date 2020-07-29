Уникальные для России минералы нашли в крымской пещере "Таврида"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские ученые обнаружили редкие минералы в пещере "Таврида", найденной в Крыму два года назад при строительстве трассы.

"Были сделаны две находки минералов, которые первые для России. Например, это марганецсодержащий фосфат робертсит, а также кингсмаунтит – это фосфат сложного состава, который также содержит в своей формуле алюминий, магний и железо", - сообщила минеролог из Башкирии Ольга Червяцова на онлайн-пресс-конференции в среду.

По ее словам, эти минералы также являются редкими и для мировой науки. Так, кингсмаунтит ранее был обнаружен только в одной пещере Австралии.

Минеролог уточнила, что эти минералы – результат жизнедеятельности древних животных и их костных останков. Промышленного интереса они не представляют, а имеют чисто научное значение. Изучив их, можно реконструировать условия, при которых минералы образовались.

"Потенциал у этой пещеры в обстановке ее отложений на интересные и, возможно, новые минералы очень высок", - отметила Червяцова.

Старший научный сотрудник лаборатории прикладной микробиологии Уфимского научно-исследовательского центра РАН Людмила Кузьмина добавила, что при изучении пещеры обнаружены уникальные микробные биопленки. Чтобы сохранить их после открытия "Тавриды" для туристов, часть пещеры будет закрыта специальными шлюзами.

Пещера была обнаружена при строительстве трассы "Таврида" в Белогорском районе Крыма летом 2018 года. В ней ученые нашли несколько тонн костей животных, живших до наступления ледникового периода, - древних слонов, верблюдов, медведей, лошадей, псовых, двух видов носорогов и других.

Пещеру планируют открыть для посещения в 2021 году. Для туристов будет доступно до 600 метров объекта. Территорию вокруг пещеры хотят благоустроить и превратить в научно-образовательный и рекреационный центр с музеями, учебной аудиторией и конференц-залом, общежитием для ученых и студентов, кемпингом, кафе.