Поправки в Конституцию РФ вступят в силу 4 июля

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками", они вступят в силу в субботу, 4 июля, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

Как говорится в тексте указа, Федеральной службе охраны (ФСО) поручено "обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)". Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент РФ Владимир Путин объявил, что поправки в Конституции "вступают в силу без всякого преувеличения по воле народа". "Вы знаете мою позицию - изменения, внесенные в Основной закон, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России", - заявил Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Глава государства поблагодарил всех, кто сделал свой ответственный выбор. "Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной, и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым целым", - сказал Путин.

Центризбирком утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию: изменения одобрили 77,92% россиян, против выступили 21,27% участников голосования.