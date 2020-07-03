Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:12Заразились
на 03.07В России 667 883+6 718В мире 10 869 739+175 679

Путин анонсировал изменение всей законодательной базы России

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - России предстоит качественное изменение законодательства после принятия поправок к Конституции, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на плотный график и разъяснительную работу, которую вела рабочая группа, вы уже приступили к решению следующей задачи, речь идет о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны, она должна полностью соответствовать обновленной Конституции", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.

Он отметил, что "было очевидно, что, если граждане поддержат поправки, потребуется серьезная масштабная законотворческая работа". "И этот момент настал", - подчеркнул глава государства.

"Попрошу вас сегодня рассказать о предложениях, подготовленных рабочей группой, об идеях по поводу того, как нам строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в основной закон РФ", - сказал Путин, обращаясь к членам рабочей группы.

Ранее в пятницу стало известно, что президент подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками", они вступят в силу в субботу, 4 июля. Путин объявил, что поправки в Конституции "вступают в силу без всякого преувеличения по воле народа".

Хроника 15 января – 03 июля 2020 годаИзменение Конституции
Владимир Путин Конституция

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В детских учреждениях десяти регионов РФ зафиксировали вспышки коронавируса

Изменение Конституции

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу 4 июля

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу 4 июля

В Минстрое РФ заявили, что сейчас лучшее время для покупки квартиры

В Минстрое РФ заявили, что сейчас лучшее время для покупки квартиры

Скончался отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова

ВТБ и "Роснефть" пошли на мировую по делу о неоплате аккредитивов

"Ильюшин финанс" потребовал почти 0,5 млрд рублей с разработчика интерьеров самолетов

"Ильюшин финанс" потребовал почти 0,5 млрд рублей с разработчика интерьеров самолетов

Примаковские чтения: Ближний Восток в современном мире

Примаковские чтения: Ближний Восток в современном мире

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, проклявшего закрывающих храмы

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, проклявшего закрывающих храмы

"Ъ" узнал о новом эпизоде в деле главы "Российской венчурной компании"

В РФ авиакомпании и аэропорты допустили сотни коронавирусных нарушений

В РФ авиакомпании и аэропорты допустили сотни коронавирусных нарушений
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');