Путин анонсировал изменение всей законодательной базы России

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - России предстоит качественное изменение законодательства после принятия поправок к Конституции, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на плотный график и разъяснительную работу, которую вела рабочая группа, вы уже приступили к решению следующей задачи, речь идет о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны, она должна полностью соответствовать обновленной Конституции", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.

Он отметил, что "было очевидно, что, если граждане поддержат поправки, потребуется серьезная масштабная законотворческая работа". "И этот момент настал", - подчеркнул глава государства.

"Попрошу вас сегодня рассказать о предложениях, подготовленных рабочей группой, об идеях по поводу того, как нам строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в основной закон РФ", - сказал Путин, обращаясь к членам рабочей группы.

Ранее в пятницу стало известно, что президент подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками", они вступят в силу в субботу, 4 июля. Путин объявил, что поправки в Конституции "вступают в силу без всякого преувеличения по воле народа".