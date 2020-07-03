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ЦИК утвердил результаты голосования по Конституции

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию: их одобрили 77,92% проголосовавших, против были 21,27% при явке в 67,97%.

Изменение Конституции

Эти данные указаны в постановлении комиссии, которое было одобрено членами ЦИК единогласно.

"Принято единогласно. Поздравляю всех нас", - отметила председатель комиссии Элла Памфилова.

"По закону количество граждан, принявших участие в голосовании, определяется по количеству бюллетеней в ящиках для голосования. Были и такие, кто брал бюллетени и уходил. Поэтому здесь точная норма - только по бюллетеням, которые оказались в ящиках для голосования, - объяснила она. - Документы, протоколы, сводные таблицы объективно отражают все результаты прошедшего голосования".

По ее словам, отказались от подписания протоколов региональных избиркомов об итогах голосования два члена соответствующих комиссий от КПРФ - в Алтайском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

"В ЦИК поступило 13 протоколов избиркомов субъектов РФ с приложением 15 особых мнений. 11 от членов комиссий от КПРФ, два - от "Яблока", по одному от ЛДПР и "Справедливой России"...Особое мнение не содержит фактов, свидетельствующих о нарушениях, допущенных при проведении голосования и установления итогов, которые могли бы поставить под сомнение достоверность результатов волеизъявления граждан РФ", - уточнила Памфилова. Она добавила, что "особое мнение не препятствовало членам комиссий голосовать за итоговые протоколы".

В начале заседания она заявила, что данные голосования достоверны и "легитимность итогов голосования бесспорна". По ее словам, голосование прошло максимально открыто, безопасно, свободно и демократично и ЦИК справился со всеми поставленными задачами.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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Омск
Центризбирком Элла Памфилова Конституция

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