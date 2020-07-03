В связи с изменением Конституции потребуется внести поправки в сотню законов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Для реализации внесенных в Конституцию поправок придется изменить около ста конституционных и федеральных законов, заявил сопредседатель рабочей группы по поправкам, депутат Госдумы Павел Крашенинников. Он сказал это на онлайн-встрече группы с президентом Владимиром Путиным.

По словам депутата, ожидаемые законопроекты условно разделены на пять сфер. В одну войдут социальные гарантии, требование об индексации пенсий, о поддержке института семьи, и о вопросах образования. Вторая группа объединит поправки в сфере здравоохранении, науки и культуры. В третьем блоке будут законы по поправкам о перераспределении властных полномочий, вопросах муниципальной и государственной службы, о выборах.

К четвертой группе он отнес поправки из сферы обороны и безопасности и неприкосновенности территории. К пятой - поправки о бизнесе, частной инициативе, защите прав собственности и "конечно же", развития некоммерческого сектора и институтов гражданского общества.

Крашенинников обозначил также, что вопросы единства системы публичной власти нужно развивать в законе о Государственном совете.

"Мне кажется, наша группа может выступать эффективной площадкой для взаимодействия между ветвями власти, между регионами, между муниципалитетами, между институтами гражданского общества и решать те задачи и цели, которые предлагает нам новая Конституция", - отметил он.

Сопредседатель группы сенатор Андрей Клишас отметил, что "парламенту в ближайшее время предстоит принять целый пакет очень серьезных законов во исполнение обновленной Конституции", и пообещал, что скоро эти законопроекты будут внесены в Госдуму.

Третий сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева сказала, что изменить придется не только федеральные законы, но и региональные и муниципальные. По ее словам, "по примерным подсчетам, если обратиться к законодательству субъектов РФ, нужно уточнить и скорректировать не менее 650 уставов и законов субъектов РФ".

Голосование по поправкам завершилось 1 июля. Центризбирком 3 июля подвел его итоги. Владимир Путин объявил, что поправки вступят в силу 4 июля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты незамедлительно начнут работу над законопроектами, необходимыми для реализации поправок.