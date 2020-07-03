Турбизнес попросил отложить обсуждение законопроекта об электронной путевке

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Представители турбизнеса призывают отложить второе чтение законопроекта о введении электронных путевок, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. Оно было намечено на 8 июля.

По словам Игнатьева, поправки, внесенные в законопроект после первого чтения, повысят финансовую нагрузку на туроператоров, что приведет к росту стоимости их услуг, открывают мошенникам дорогу на рынок и не защищают потребителей.

Президент РСТ отметил, что в индустрии завершается самый большой кризис за последние 30 лет, начался долгожданный туристический сезон.

Законопроект он назвал проблемой, "которая может отодвинуть восстановление отрасли и повлиять на работу участников рынка".

Он напомнил, что РСТ всегда выступал за цифровизацию и обеление отрасли, чтобы все участники рынка вели свою деятельность прозрачно и законно, и в этом плане сам механизм электронной путевки не вызывает серьезных отторжений. Однако поправки, появившиеся ко второму чтению, а также способ их внесения не устраивают бизнес.

"На сайте Госдумы нет текста законопроекта со всеми изменениями, который будет обсуждаться во втором чтении 8 июля, мы даже не можем его посмотреть. А ведь это изменения в закон о туристской деятельности, по которому работает отрасль, он для нас как Конституция", - подчеркнул президент РСТ.

"Электронная путевка" - информационная система, в которую туроператоры должны вводить информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. В первой версии законопроекта электронная путевка вводилась только для выездного туризма, с учетом внесенных поправок она распространяется на все виды туризма.

Также в законопроекте появилось понятие туристского взноса, который взимается туроператором со стоимости реализованного турпродукта выездного, въездного и внутреннего туризма и перечисляется в гарантийный фонд в размере и порядке, установленном правительством. Средства из фонда можно расходовать на экстренную помощь туристам в случае банкротства туроператора и возмещение ущерба тем, кто не смог воспользоваться оплаченными путевками. Оставшиеся от решения этих задач средства в соответствии с документом, будут потрачены на развитие инфраструктуры туризма.

По словам Игнатьева, поправки ставят в неравное положение российских и зарубежных туроператоров. Он подчеркнул, что на рынке сейчас работают более 4000 операторов по внутреннему туризму. В связи с тем, что поправки вводят для них два новых платежа, финансовая нагрузка для них вырастет. Для зарубежных туроператоров, работающих на российском рынке, таких как Booking.com, эти платежи не будут обязательными, добавил он. В результате продукт российских туроператоров станет неконкурентоспособным.

"Принятие поправок снова откроет окно входа на рынок для предпринимателей-мошенников. Несколько лет назад общественные объединения с регуляторами справились с этой проблемой, исключили вхождение мошенников в единый реестр. Сейчас любой предприниматель, который оплачивает взнос в новый фонд, может войти в реестр", - считает президент РСТ.

Еще одной проблемой он назвал то, что закон вступает в силу уже 1 января 2021 года, и у туроператоров, которые и так находятся в тяжелых условиях из-за кризиса, связанного с пандемией, осталось очень мало времени на адаптацию к новым условиям работы.

Глава ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко считает, что действующий сейчас механизм регулирования туроператорской деятельности прошел проверку практикой и его можно считать эффективным. Он напомнил, что туроператоры формируют два вида фондов для помощи туристам.

"Вывоз туристов - это резервный фонд, а компенсации в случае отмены поездки - это фонды персональной ответственности. На сегодняшний день резервный фонд, который правительство РФ отдельным постановлением в 2020 году признало достаточным, составляет 421 млн рублей. Фонды персональной ответственности составляют 2 025 293 000 рублей. За время существования фондов с рынка ушло 16 туроператоров, по 11 из них проводились выплаты. Величина выплат составляла до 100% тех потерь, которые понесли туристы. Я не беру случаи мошенничества, за них отвечают другие органы", - пояснил он.

По словам Осауленко, за три года более 50 компаний из 537, работающих на рынке выездного туризма, сформировали фонды персональной ответственности, что позволяет им не заключать договоры со страховщиками. Он подчеркнул, что в 2019 году ни один туроператор не ушел с рынка, и даже после начала пандемии коронавируса, в условиях полной остановки бизнеса, в отрасли не было громких банкротств.

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты по туризму Юрий Барзыкин заявил, что законопроект не защитит потребителя, и не даст возможности работать туроператорам. По его мнению, его надо отозвать и отправить на новое рассмотрение. Эксперт также предполагает, что в случае принятия законопроекта вырастут цены на путевки, а сама система электронной путевки за пять лет разработки устарела и будет слишком дорого обходиться туроператорам.

"РСТ, ТПП, "Турпомощь" и другие заинтересованные объединения направили письма премьер-министру Мишустину, профильному вице-премьеру Чернышенко, заместителю руководителя аппарата правительства, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и ряду депутатов. В этих обращениях предлагается перенести обсуждение законопроекта в связи с теми проблемами, о которых мы здесь говорили", - рассказал Барзыкин.

"Мы предлагаем создать межрегиональную рабочую группу на базе Ростуризма, где мы могли бы вместе - представители бизнеса, смежных отраслей - представить свои предложения, замечания, обсудить вместе. Для отрасли жизненно важно сделать этот закон удобным, чтобы все участники могли чувствовать себя комфортно и работать на благо страны", - добавил Игнатьев.