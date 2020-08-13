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Правительство изменило правила экстренной помощи туристам за рубежом

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило новые правила оказания экстренной помощи российским туристам за рубежом и правила расходов на эту помощь денег из резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Это постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.

Экстренная помощь таким туристам - это организация их возвращения на родину, в том числе оплата их временного размещения и иные действия. Ее оказывают, если туроператор не может исполнить свои обязательства по договору с клиентами.

Действие правил не распространяется на случаи эвакуации по решению президента российских туристов с территории иностранного государства в связи с возникновением угрозы безопасности их жизни и здоровья.

"Экстренная помощь оказывается туристу, который заключил или в отношении которого иным лицом, заказывающим туристский продукт от имени туриста, заключен договор о реализации туристского продукта с туроператором, который является членом объединения туроператоров или турагентом, действующим на основании указанного договора со сформировавшим туристский продукт туроператором", - говорится в постановлении.

Эта помощь оказывается безвозмездно, за деньги резервного фонда объединения туроператоров. Размер выплат определяется исходя из фактических расходов на оказание экстренной помощи туристам в соответствии с законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

После обращения туриста объединение туроператоров не позднее 24 часов с момента получения обращения принимает решение об оказании экстренной помощи или отказе в ее оказании и уведомляет об этом Ростуризм.

Правительство в конце июня упразднило неактуальные нормы в сфере туризма в рамках механизма "регуляторной гильотины". Среди них были и правила вывоза туристов из-за рубежа в случаях, когда туроператор не может выполнить свои обязательства перед ними. Как пояснил "Российской газете" глава объединения туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко, за новые правила взяты уже действующие механизмы. Резервный фонд объединения, по его данным, насчитывает сейчас почти полмиллиарда рублей.

Турпомощь правительство Александр Осауленко

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