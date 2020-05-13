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Турбизнес попросил Путина не допустить принятия закона об электронной путевке

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Главы двух крупнейших общественных объединений в сфере туризма, Российского союза туриндустрии (РСТ) и Ассоциации туроператоров России (АТОР), обратились с совместным письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг законопроекта о введении электронной путевки, сообщили "Интерфаксу" в обеих организациях.

Госдума 12 мая приняла в первом чтении законопроект о введении в России электронной путевки. Это система, в которую туроператоры должны будут вносить подробные данные о каждом проданном пакетном туре за рубеж, включая все его параметры и стоимость. При этом внесение информации в систему будет платным, размер платы должно определить правительство, но предполагается, что она составит порядка 300 рублей за путевку.

Законопроект был внесен в Думу в ноябре 2019 года, его первое чтение несколько раз откладывалось. Против принятия документа активно выступали представители туристической общественности. Глава Ростуризма в начале апреля также заявила, что ведомство выступает против принятия законопроекта, так как он усиливает фискальную нагрузку на бизнес, который и без того находится в тяжелом кризисе.

"В то время, когда туристические компании переживают самые сложные времена в истории российского туризма и, несмотря на это, прикладывают все усилия для исполнения обязательств перед туристами, сохранения рабочих мест и уровня заработной платы для своих сотрудников, участвуют в социальной жизни страны, разрабатывая бесплатные программы для врачей и членов их семей, - принятие данного закона просто недопустимо", - подчеркивается в письме.

В своем обращении президент РСТ Андрей Игнатьев и вице-президент АТОР Владимир Канторович подчеркивают, что система "Электронная путевка" в нынешнем виде не сможет решить поставленные государством задачи по обелению туристического бизнеса и защите туристов, но многократно увеличит финансовое давление на отрасль, и так пострадавшую от пандемии.

Главы АТОР и РСТ просят президента России вмешаться в ситуацию, складывающуюся в связи с рассмотрением законопроекта об электронных путевках, а в случае его принятия - использовать свое право вето. Они заявляют, что принятие законопроекта об обязательной и платной системе электронных путевок нивелирует все меры поддержки отрасли, инициированные властями.

РСТ АТОР Владимир Путин Андрей Игнатьев Владимир Канторович

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