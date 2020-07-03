ФАС зафиксировала снижение цен на ряд социально значимых продуктов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует снижение цен на ряд социально значимых продуктов.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, с апреля килограмм свинины подешевел на 14 рублей, мороженой рыбы с мая - на 16 рублей, лука - на 7 рублей, свидетельствуют данные проводимого ФАС мониторинга цен на социально значимые продукты питания.

Так, 24 июня средняя по РФ минимальная цена за килограмм свинины составляла 256,67 рубля, в конце апреля - практически 270 рублей, лука - 46 рублей, в конце мая он стоил 53,75 рубля. За июнь существенно снизилась стоимость замороженной рыбы: 20 мая она стоила 218,74 рубля за кг, 24 июня - 202 рубля. Почти до 19 рублей подешевел килограмм соли.

Незначительные колебания или устойчивость цен за три последних месяца демонстрируют говядина - 403,4 рубля за кг, мука - 44,14 рубля, подсолнечное и сливочное масло, макаронные изделия и молоко.

"Скачкообразный и непредсказуемый рост цен, спровоцированный ажиотажным спросом в условиях пандемии, остался в прошлом. В каких-то категориях товаров снижение цен обусловлено сезонными изменениями в отрасли, где-то стоимость товаров выровнялась и сбалансировалась благодаря рыночным механизмам", - пояснил заместитель руководителя ФАС Павел Заборщиков, процитированный в пресс-релизе.

"Тем не менее и ФАС России, и ее территориальные управления продолжают проводить мониторинг цен социально значимых продуктов. В случае выявления необоснованного завышения стоимости товаров ведомство принимает предусмотренные законодательством меры реагирования", - дополнила и.о. начальника управления контроля АПК Лариса Вовкивская.