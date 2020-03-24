Производители еды сообщили о высоком спросе без дефицита

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские производители продуктов питания отмечают повышенный спрос, но говорят, что дефицита на рынке нет. Об этом заявили руководители отраслевых союзов на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией в Минсельхозе. Их слова приводит пресс-служба ведомства.

Предправления "Союзроссахара" Андрея Бодина заявил, что дефицита сахара и сбоя в поставках сейчас нет. Рост спроса со стороны ритейла полностью удовлетворяется со складов и заводов. "За последнюю неделю темпы отгрузок сахара с сахарных заводов увеличились на 20-25%" по сравнению со средними значениями за предыдущие недели, отметил он. Запасы сахара он оценил в 5,7 млн тонн на начало марта, этого должно хватить до февраля 2021 года.

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов также заверил, что дефицита мяса птицы нет. Он признал, что "в отдельных магазинах" оно ненадолго пропадало, но поставки снова наладились по новым графикам и уже с учетом резко выросшего спроса.

"Предприятия, входящие в союз, уже готовы перераспределять продукцию как между регионами, так и между каналами продаж. Например, сегодня имеется возможность направить дополнительную продукцию в розничную торговлю за счет объемов, высвобождаемых из сегмента HoReCa, что связано со снижением количества посетителей ресторанов и кафе, а также со снижением закупок со стороны авиакомпаний и временным закрытием школ на карантин", - заявил Лахтюхов.

Оснований для роста цен он не видит, поскольку больше половины по себестоимости ингредиентов в структуре кормов для птиц выпускается в России. Он допускает краткосрочный рост после снижения цен в конце года.

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев подтвердил двух-четырехкратный рост спроса на масложировую продукцию, в первую очередь на подсолнечное масло. Дефицита он не ждет, поскольку ритейлеры "всегда делают определенные запасы продукции на случай резкого роста спроса".

Гендиректор Союзмолока Артем Белов сообщил, что потребители стали закупать больше свежих и хранящихся молочных продуктов, чтобы запастись на случай возможного карантина.

"В то же время увеличение продаж не превышает 10-15% и не оказывает серьезного давления на рынок. Тем не менее, члены союза сообщают, что в случае более интенсивного роста спроса в связи с ажиотажем предприятия готовы дополнительно загрузить мощности на 20-30%", - сообщил Белов.

Союзмолоко подготовило список рисков, связанных с импортными компонентами и комплектующими, и собирается вместе с Минсельхозом следить, чтобы в поставках не было перебоев.

Президент ассоциации "Русская мука" Наталья Загорская назвала текущий период "непростым", но выразила надежду, что отрасль пройдет его безболезненно. По ее словам, запасы зерна в стране достаточные. "В этой связи стоит отметить, что в Минсельхозе разработан механизм регулирования экспорта, который может быть использован в случае каких-либо сомнений по балансу зерна в РФ", - напомнила она.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что ритейлеры и Минпромторг на прошлой неделе фиксировали рост спроса на товары длительного хранения, но в целом ситуация на продовольственном рынке остается стабильной и дефицита не возникло. Его ведомство и Минпромторг продолжают оптимизировать логистику с учетом спроса и ожидают, что регионы также этим займутся.