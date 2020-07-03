Крым приостановил прием групп детей из других регионов РФ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Отдых в Крыму организованных групп детей из других регионов России запрещен до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу, следует из поправок в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

Как говорится в документе, размещенном на сайте крымского правительства в пятницу, в гостиницах и других объектах размещения на полуострове приостанавливается "бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих из других субъектов РФ для участия в различных мероприятиях туристической направленности (слеты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и др.)".

Также запрещено покупать путевки в крымские лагеря, которые пока могут принимать только детей, проживающих в регионе. По данным с сайта министерства образования, науки и молодежи Крыма, всего в первой декаде июля начнут работу 14 загородных лагерей и 60 лагерей дневного пребывания при школах.

О прибытии на отдых детей из других регионов речи пока не идет, они отдыхают только внутри своего региона проживания, заявила "Интерфаксу" руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. "С родителями могут (приезжать - ИФ), потому что это ответственность исключительно родителей", - пояснила она.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 1 июля открыт курортный сезон для россиян. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 712 человек, 30 пациентов умерли.