В кировском оздоровительном лагере 35 детей заразились коронавирусом

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Анализы выявили, что 35 детей в оздоровительном лагере "Юность" в Кировской области заразились коронавирусом. Они болеют бессимптомно. Всего анализы взяли у более чем 200 детей, сообщила начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Любовь Опарина.

По ее словам, заразились дети из разных отрядов. Им от девяти до 12 лет. Пока неизвестно, являются ли они носителями вируса в данный момент или уже переболели, и у них образовались антитела. Дети находятся под наблюдением в медучреждениях.

Продолжается обследование взрослых сотрудников лагеря.

Ранее об очаге коронавирусной инфекции в частном детском лагере сообщили в пресс-службе губернатора Кировской области. Тогда говорилось, что из лагеря госпитализировали одного ребенка с подтвержденным COVID-19 и симптомами ОРВИ, остальных начали тестировать.

Сообщалось также, что лагерь работает по заранее подготовленному плану. Противоэпидемические мероприятия усилены, смена продолжается. Однако по факту вспышки инфекции в СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Кировской области летняя оздоровительная кампания стартовала 3 июля с открытием 10 лагерей. Днем позже открылись еще два лагеря. Всего на отдых отправились порядка 3000 детей. В Минздраве Кировской области отмечали, что регион стал одним из 13, которые открыли летние лагеря до 6 июля.

Детей, отправляющихся в загородные лагеря, бесплатно обследуют на коронавирус в поликлиниках по месту жительства, а сотрудники лагерей до начала заезда должны были не только сдать анализы на COVID-19, но и соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.