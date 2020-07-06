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При онлайн-голосовании в РФ будет использоваться биометрия

При онлайн-голосовании в РФ будет использоваться биометрия
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В программно-техническом комплексе Центральной избирательной комиссии России, который в перспективе будет применяться для электронного голосования, для подтверждения личности избирателей будут использоваться биометрические данные, сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"В том программно-техническом комплексе, который сейчас разрабатывается, - это основа", - сказал Булаев на расширенном заседании Комиссии Общественной палаты Москвы по гражданскому обществу и общественному контролю в понедельник.

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Так он ответил на вопрос сопредседателя движения "Голос" Григория Мельконьянца о возможности введения биометрии или в перспективе - электронного паспорта для подтверждения личности избирателя при онлайн-голосовании.

В настоящее время, констатировал Булаев, не существует базы биометрических данных, в которой находилось бы достаточное количество избирателей.

"Но она создается. Создается банками, "Ростелекомом", другими структурами. Мы свой программно-технический комплекс на использование биометрии рассчитываем, это будет первая проверка (того, что голосует тот человек, который заявлен - ИФ)", - сказал Булаев.

По его словам, концептуально этот комплекс будет готов до конца года и, возможно, будет применен уже в Единый день голосования в сентябре 2021 года, в том числе на выборах в Госдуму.

В свою очередь начальник управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что пока в Москве такой базы также нет, поэтому для регистрации на электронное голосование использовались данные СНИЛС и подтверждение через СМС.

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