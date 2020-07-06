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В мэрии Москвы предложили ввести возможность проверять свой голос при онлайн-голосовании

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В законодательстве нужно закрепить право избирателя проследить, как именно был учтен его голос при электронном голосовании, и право изменить свою позицию после того, как он проголосовал онлайн, заявил начальник управления по территориальному управлению и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"На технической рабочей группе, ещё даже на выборах в Мосгордуму в 2019 году мы показывали возможность проверки избирателем собственного голоса. Надо урегулировать этот вопрос нормативно", - сказал он на заседании Комиссии Общественной палаты Москвы по гражданскому обществу и общественному контролю.

По его словам, можно организовать проверку избирателем того, как учтен его голос, через отправку ему специального кода. Процедура могла бы стать "одной из необходимых гарантий доверия самой процедуре голосования", считает Костырко.

Также он предложил дать возможность избирателю переголосовать "при соблюдении тайны и анонимности", даже если он уже в блокчейне на своем устройстве это сделал.

Чиновник также высказал мнение, что электронное голосование не должно по времени пересекаться с обычным, чтобы исключить двойное голосование. "То есть в любом случае к последнему дню, к традиционному голосованию - все списки комиссий на местах, и можно точно проверить, что человек не голосовал электронно и дать ему возможность проголосовать традиционно", - сказал Костырко.

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что не следует давать человеку возможность проверять, как учтен его голос. Если гражданин не доверяет дистанционному голосованию, он может пойти на избирательный участок и проголосовать очно, сказал он. По его словам, введение возможности проверки учета голоса может привести к серьезному росту количества жалоб на процедуру.

Также ему кажется избыточным введение возможности переголосования, как это сделано в Эстонии, потому что количество принимающих в них участие граждан несопоставимо.

Самым важным Булаев считает выверку всех существующих баз данных избирателей по регистру избирателей ЦИК России, который существует и обновляется в постоянном режиме. "Все остальные базы должны под него быть выстроены и сопоставлены, иначе это ведет к возникновению проблемных зон и рисков", - сказал зампред комиссии.

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Омск
Артем Костырко Николай Булаев Центризбирком Москва

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