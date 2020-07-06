МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

Фото: Роман Канащук/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В МВД сообщили о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве.

Руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин сообщил, что с учетом повышенного внимания общественности правоохранительными органами были приняты все меры для объективного и своевременного расследования. Он уточнил, что к делу приобщены заключения автотехнической, видеотехнической, судебно-медицинской, дактилоскопической и ряда других экспертиз.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позднее умер в больнице от травм. Артиста обвиняют в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил смертельное ДТП. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем. Он находится под домашним арестом.

В свою очередь, адвокат Ефремова Эльман Пашаев подтвердил завершение следственных действий по делу.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский также сообщил "Интерфаксу", что потерпевшие на следующей неделе начинают знакомиться с материалами дела, объём которого, по его словам, составляет 5 томов. Также юрист рассказал, что потерпевшие в ходе судебного процесса намерены заявить гражданские иски к Ефремову о компенсации причинённого вреда. Однако разглашать детали исковых требований адвокат пока не стал.