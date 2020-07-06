Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:00Заразились
на 06.07В России 687 862+6 611В мире 11 449 707+182 398

МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
Фото: Роман Канащук/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В МВД сообщили о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве.

Руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин сообщил, что с учетом повышенного внимания общественности правоохранительными органами были приняты все меры для объективного и своевременного расследования. Он уточнил, что к делу приобщены заключения автотехнической, видеотехнической, судебно-медицинской, дактилоскопической и ряда других экспертиз.

МоскваСтарший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшимЧитать подробнее

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позднее умер в больнице от травм. Артиста обвиняют в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил смертельное ДТП. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем. Он находится под домашним арестом.

В свою очередь, адвокат Ефремова Эльман Пашаев подтвердил завершение следственных действий по делу.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский также сообщил "Интерфаксу", что потерпевшие на следующей неделе начинают знакомиться с материалами дела, объём которого, по его словам, составляет 5 томов. Также юрист рассказал, что потерпевшие в ходе судебного процесса намерены заявить гражданские иски к Ефремову о компенсации причинённого вреда. Однако разглашать детали исковых требований адвокат пока не стал.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

7
Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Хроника 08 июня – 06 июля 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
МВД Москва Михаил Ефремов

Новости

Что произошло за день: понедельник, 6 июля

Очевидцы приняли ЧП на газопроводе за падение самолета около нижегородского Дзержинска

Главред Rambler News Service Малахов покинет свой пост

В многоэтажке в Щелково произошел взрыв бытового газа

Авария на ТЭЦ в Норильске

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей

Лондон ввел персональные санкции в связи с "делом Магнитского"

Лондон ввел персональные санкции в связи с "делом Магнитского"

ФНБ в июне сократился на 22 млрд рублей

Главу Коми попросили не отдавать территорию нацпарка золотодобытчикам

Дело "Седьмой студии"

Серебренников решил не обжаловать приговор

Серебренников решил не обжаловать приговор

Зять Мишустина подал иск к Навальному о защите чести и достоинства

Зять Мишустина подал иск к Навальному о защите чести и достоинства
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');