Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.

"В деле сейчас четыре потерпевших. Трое (брат, жена и младший сын - ИФ) у меня и старший сын, которого представляет другой адвокат", - сказал Добровинский.

Вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем. Он находится под домашним арестом.