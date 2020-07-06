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Адвокат Ефремова заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Защитник актера Михаила Ефремова заявил, что собрал достаточное количество доказательств его невиновности в ДТП в центре Москвы, которое повлекло смерть человека.

"В момент ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян. (...) Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал - вину всегда признать успеем", - сообщил адвокат Эльман Пашаев в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

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Ранее в понедельник в МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади.

Вечером 8 июня Ефремов на Смоленской площади на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, водитель которого вскоре умер в больнице от травм. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем. Он находится под домашним арестом.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Хроника 08 июня – 06 июля 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов

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