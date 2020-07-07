Курс рубля начал снижаться к бивалютной корзине утром во вторник

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дешевеевт на фоне дешевеющей нефти и в связи с актуализацией темы антироссийских санкций.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,91-72,1 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс доллара вырос на 17 копеек и составил 72 рубля. Евро подорожал на 6,5 копейки до 81,3 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 12,24 копейки к уровню закрытия понедельника, до 76,18 рубля.

Доллар при этом оказался на 65,66 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 73,69 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в связи с угрозой возобновления антироссийских санкционных угроз. 6 июля глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявил о введении индивидуальных санкций в отношении 25 россиян, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человека в соответствии с "актом Магнитского". В санкционный список, помимо председтеля Следственного комитета России Александра Бастрыкина, есть сотрудники следственных изоляторов, следователи, медики, судьи.

На прошлой неделе после сообщений СМИ о том, что Москва предлагала бойцам движения "Талибан" (запрещено в России как террористическая организация) вознаграждения за нападения на американских военных, ввести новые антироссийские санкции предложили спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и зампредседателя комитета Сената по международным отношениям демократ Боб Менендес.

Ранее также стало известно, что Сенат американского Конгресса включил дополнительные санкции против "Северного потока 2" в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов. В настоящее время американские санкции против газопровода, введенные в декабре прошлого года, нацелены на суда, непосредственно ведущие прокладку труб под водой.

Трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом в США и других странах. Опасения, связанные с возможным возвратом ограничительных мер в случае второй волны пандемии, сдерживают аппетит к риску на финансовых рынках.

Новые вспышки COVID-19 отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Цены на нефть опускаются во вторник на опасениях по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за возобновившегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Эксперты опасаются, что темпы восстановления глобального спроса замедлятся из-за необходимости продления срока ограничительных мер или отмены предыдущих послаблений.

К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 1,37%, до $42,51 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели к этому времени в Нью-Йорке на 1,43% - до $40,45 за баррель.