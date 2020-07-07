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Мельбурн уйдет на самоизоляцию на шесть недель

Мельбурн уйдет на самоизоляцию на шесть недель
Медработники у заблокированных на карантин башенных блоков в Мельбурне
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Мельбурн и еще несколько городов штата Виктория с полуночи среды на шесть недель возвращают режим самоизоляции из-за всплеска заболеваемости COVID-19, объявил премьер-министр штата Дэниел Эндрюс. Его видеообращение публикует Sydney Morning Herald.

Пандемия коронавируса

Жителям этих территорий запретили собираться больше чем по двое, принимать гостей и покидать эти зоны. Учреждения общепита снова смогут работать только навынос. В учебных учреждениях отменили обычные занятия в третьей четверти, им придется продолжить дистанционное обучение.

Магазинам и парикмахерским разрешили работать с ограничениями по числу посетителей и социальному дистанцированию, рынки будут торговать только продуктами.

Жителям карантинных зон разрешено выходить из дома только на работу или учебу, к врачу или для оказания помощи близким, в магазины - для покупки еды и предметов первой необходимости и для одиночных занятий спортом.

С начала июля для Мельбурна и пригородов уже действует запрет на выезд. Граница между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс закроется с полуночи. Тем, кто возвращается в Викторию из Нового Южного Уэльса придется выдерживать двухнедельный карантин.

Также с начала недели жильцам девяти многоквартирных домов предписан жесткий карантин: в течение пяти суток им запретили вообще выходить, с любой целью. Чиновникам уже пришлось принести извинения этим людям за то, что доставленные им припасы оказались неадекватными.

Власти штата решили ужесточить ограничения после того, как во вторник было подсчитано, что за сутки в регионе подтвердили 191 новый случай заражения коронавирусом. 37 из них уже связали с известными очагами.

Всего в Виктории сейчас 772 активных случая COVID-19, с начала пандемии умерли 22 жителя штата.

В Австралии с начала пандемии выявили 8755 случаев коронавируса, число летальных исходов достигло 106.

Хроника коронавируса. Июль.

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Мельбурн Австралия Виктория коронавирус Дэниел Эндрюс

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