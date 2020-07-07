Шесть человек задержаны в Крыму по подозрению в причастности к "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ФСБ задержала шесть человек в Крыму по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир" (признана в РФ террористической и запрещена), сообщил "Интерфаксу" адвокат Эмиль Курбединов.

"Должны были задержать седьмого - в преклонном возрасте, но его не нашли дома", - сказал он.

Адвокаты не были допущены в дома, где проводились обыски, заявил Курбединов.

Он также сообщил, что двоим задержанным предлагали сотрудничество со следствием, они отказались.

Официального комментария крымского управления ФСБ РФ на данный момент нет.

Сотрудники ФСБ утром 7 июля провели обыски в четырех районах Крыма: в Бахчисарайском, Красногвардейском, Симферопольском районах и в Алуште.

Верховный суд РФ в 2003 году запретил деятельность "Хизб ут-Тахрир" ("Исламской партии освобождения") в России, признав ее террористической организацией.