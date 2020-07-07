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В четырех районах Крыма прошли обыски у предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В четырех районах Крыма утром 7 июля прошли обыски у подозреваемых участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России), рассказал информированный источник "Интерфакса".

Он уточнил, что следственные действия проводятся в Бахчисарайском, Красногвардейском, Симферопольском районах и в Алуште. Они начались около четырех часов утра и частично закончились.

Житель красногвардейского поселка Октябрьское после обыска был доставлен в управление ФСБ в Симферополе, сообщил его адвокат Ислям Велиляев. "Меня не допустили к проведению обыска. Сейчас иду в ФСБ к своему подзащитному", - сказал он. Что вменяют его клиенту, он не знает.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием крымского управления ФСБ РФ.

Верховный суд России запретил деятельность "Хизб ут-Тахрир" ("Исламской партии освобождения") в 2003 году.

Крым Хизб ут-Тахрир Бахчисарай ФСБ Алушта Симферополь Ислям Велиляев

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