В "Коммерсанте" удивились задержанию Сафронова

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Задержание советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова по подозрению в госизмене стало полной неожиданностью для его бывшего руководства, сообщил гендиректор ИД "Коммерсантъ" Владимир Желонкин.

По его словам, до этого задержания никаких следственных действий в "Коммерсанте" не проводилось, правоохранительные органы работой Сафронова в газете не интересовались. Журналист был уволен из "Коммерсанта" 20 мая 2019 года.

"Конечно, так как Иван у нас год не работает, для меня это стало сюрпризом", - сказал Желонкин.

Высказанное в некоторых СМИ предположение о том, что задержание Сафронова связано с его материалом от марта прошлого года, который вызвал недовольство Роскомнадзора, Желонкин считает несостоятельным. "Ну, не может быть основанием та заметка, это глупость", - сказал он.

Пресс-служба "Роскосмоса" подтвердила, что Сафронова задержали по обвинению в госизмене, но это не связано с его работой в госкорпорации. Советником Дмитрия Рогозина Сафронов был назначен в мае 2020 года.

Информированный источник "Интерфакса" связал задержание Сафронова с его журналистской деятельностью. До работы в "Роскосмосе" он долгое время работал в "Коммерсанте", потом год проработал в "Ведомостях".

Другой источник агентства полагает, что "скорее всего задержание связано с публикацией по теме военно-технического сотрудничества". По его словам, больше года назад Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, "однако речь об уголовном деле тогда не шла".