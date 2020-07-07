Советник Дмитрия Рогозина Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене

В "Роскосмосе" заявили, что госкорпорация содействует следствию

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса", бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, подтвердила пресс-служба госкорпорации. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК о госизмене.

"На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация "Роскосмос" оказывает всяческое содействие следственным органам", - говорится в пресс-релизе.

Задержание не связано с текущей работой Сафронова в госкорпорации, добавила пресс-служба.

Задержание может быть связано с его прежней журналистской работой и публикациями на военную тему, в "Роскосмосе" допуска к гостайне он не имел, отметил информированный источник "Интерфакса".

Другой источник агентства полагает, что "скорее всего задержание связано с публикацией по теме военно-технического сотрудничества". По его словам, больше года назад Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, "однако речь об уголовном деле тогда не шла".

Первым о задержании Сафронова сообщили телеграм-каналы, в частности, Life Shot. В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сначала говорили, что пока не комментируют эту информацию.

По данным телеграм-каналов, Сафронову якобы вменяют разглашение неких секретных данных. На опубликованной видеозаписи мужчины в штатском заводят человека, похожего на Сафронова, в микроавтобус Volkswagen transporter с тонированными окнами.

В настоящее время телефон Сафронова включен, однако все утро он не берет трубку.

Иван Сафронов стал советником гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина по информационной политике в середине мая. До этого он работал в "Ведомостях", а до того - в "Коммерсанте". Из "Коммерсанта" его и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова уволили за несоблюдение журналистских стандартов в связи с выходом публикации о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. В тот же день 11 сотрудников отдела политики издания уволились в знак солидарности с Сафроновым и Ивановым.

Иван Сафронов - сын известного журналиста, военного обозревателя "Коммерсанта" Ивана Сафронова, который умер в 2007 году. Сафронов-младший специализируется на темах военно-технического сотрудничества и космических проектов.