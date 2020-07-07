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У Сафронова при задержании изъяли сигареты, маску и перчатки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Центр общественных связей распространил видеозапись задержания главы Роскосмоса, бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова. Его заподозрили в госизмене и передаче секретных данных одной из спецслужб НАТО.

Судя по видео, его задержали несколько сотрудников ФСБ, когда он вышел из дома.

По лицу советника видно, что он растерян и не ожидал задержания. При обыске у микроавтобуса Сафронов уже выглядел спокойно. У него изъяли служебное удостоверение "Роскосмоса", сигареты, а также маску и перчатки.

Сафронова отвезли, предположительно, в следственное управление ФСБ.

В пресс-службе "Роскосмоса" утром сообщили о задержании советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Там уточнили, что Сафронова обвиняют в госизмене и что дело не связано с его работой в "Роскосмосе", куда он пришел в мае 2020 года.

В ЦОС ФСБ объяснили, что, по версии следствия, Сафронов по заданию одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну "сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации".

Роскосмос Иван Сафронов Дмитрий Рогозин ФСБ Ведомости Коммерсантъ

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