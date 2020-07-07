Счетная палата создала департамент для проверки системы здравоохранения

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ выделила у себя отдельный департамент, который будет заниматься темой здравоохранения, в связи с чем количество проверок этой сферы вырастет, заявил председатель контрольного ведомства Алексей Кудрин.

"Мы создали во втором квартале новый департамент, который будет заниматься аудитом исключительно здравоохранения. Раньше он был связан с другими социальными направлениями, то есть внутри одного департамента образование и здравоохранение анализировалось. Теперь у нас самостоятельный департамент здравоохранения", - сказал Кудрин в ходе заседания Госдумы во вторник, где ранее был рассмотрен отчет ведомства о работе за прошлый год.

"Количество проверок и системных выводов в этой сфере вырастет", - отметил он. По словам Кудрина, вопрос качества предоставляемых медицинских услуг во всех опросах населения на первом месте.

"Государственная программа гарантий по предоставлению медицинских услуг недофинансирована. И мы эти цифры назовем уже в этом году, потому что мы уже ведем экспертно-аналитическое мероприятие по качеству системы ОМС в стране и по выполнению соответствующих медицинских услуг", - сказал глава Счетной палаты.

Он выразил уверенность, что "при уточнении национальных целей национальных проектов этому приоритету будет уделено особое внимание". "И в ближайшие четыре года, я думаю, многие сконцентрируются на улучшении качества здравоохранения", - сказал Кудрин.

Глава контрольного ведомства напомнил, что ранее возглавляемый им Центр стратегических разработок при подготовке предложений президенту на текущий срок предлагал на 0,8% ВВП увеличить финансирование здравоохранения, что в нынешних ценах, уточнил Кудрин, означало бы примерно на 800 млрд рублей дополнительно.

По его мнению, без этого не будет приведено в надлежащее состояние первичное звено, не произойдет переход на телемедицину, которая в период пандемии коронавируса оказалась крайне востребована.

"Мы считаем, что нужно улучшить обеспечение лекарствами амбулаторных больных. То есть (сейчас), когда они выходят из стационара, они остаются один на один с этими болезнями за свой счет. Нам нужно увеличить здесь тоже поддержку", - сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты сообщил, что "эти вопросы сейчас обсуждаются в правительстве при уточнении нацпроектов" и выразил надежду, что многие из перечисленных предложений получат поддержку.