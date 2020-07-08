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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:07Заразились
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Волгоградские депутаты отказались от ремонта думы в пользу расходов на борьбу с коронавирусом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Депутаты думы Волгоградской области перераспределили 33,5 млн рублей, выделенные на ремонт парламентских помещений, на меры профилактики коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе облдумы.

По данным на вторник, в Волгоградской области 6969 подтвержденных случаев коронавируса. После полного выздоровления выписаны 3414 человека. В стационарах под медицинским наблюдением находится еще 3504 человека. Скончались 45 заразившихся.

Хроника коронавируса. Июль.

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Волгоградская область Волгоградская облдума коронавирус

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