СКР сделал вывод о наличии в действиях врачей в Калининграде признаков убийства новорожденного

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Следствие установило в действиях калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой признаки убийства новорожденного, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник на сайте издания.

"Ситуация, действительно, очень резонансная и вызвала бурное обсуждение в обществе. Я полагаю, что здесь нужно очень тщательно все проанализировать. И выводы делать очень аккуратно, исходя из фактических обстоятельств дела и объективных доказательств, абсолютно абстрагируясь от эмоциональной составляющей", - заявил Бастрыкин.

По его словам, собранные следствием "материалы, в том числе заключения экспертиз, говорят о наличии в действиях обвиняемых признаков особо тяжкого преступления - убийства". Эти выводы были сделаны на основе совокупности доказательств: заключения комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребенка, спектрографической и других экспертиз, показаний свидетелей и так далее.

"У нас нет сомнений в объективности экспертиз, ведь их делали эксперты-медики... Исходя из их выводов и других доказательств следует, что Сушкевич по указанию Белой ввела смертельную дозу сульфата магния, в результате чего наступила смерть ребенка", - пояснил глава СКР.

Эксперты установили, что препарат был введен в заведомо токсичной дозе, многократно превышающей предельно допустимую, это закономерно привело к смерти новорожденного от острого отравления. К тому же, применение магнезии было абсолютно противопоказано ребенку, и врачи об этом знали. Затем, согласно данным следствия, в историю родов обвиняемые внесли заведомо ложные сведения о том, что плод погиб при родах, добавил Бастрыкин.

Уголовное дело калининградский врачей Белой и Сушкевич, вызвало широкий общественный резонанс и потому рассматривалось в специализированном отделе ГСУ СК России. Действия врачей квалифицируются по нескольким пунктам статьи 105 УК РФ (убийство).

Суть обвинений

По версии следствия, в ноябре 2018 года в роддоме у женщины родился недоношенный ребёнок весом 700 грамм. Следствие считает, что и.о. главного врача роддома Белая, узнав о рождении ребенка и его тяжелом состоянии, решила убить новорожденного, чтобы не допустить ухудшения медицинской статистики, которая могла негативно повлиять на назначение Белой на должность главного врача.

Как считают следователи, для совершения убийства Белая привлекла врача Сушкевич, которая приехала в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медпомощи и его транспортировки в перинатальный центр. По указанию Белой, считает следствие, Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" новорожденному, в результате он умер. Далее по указанию Белой в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода.

Дело врачей будет рассматриваться в Калининградском областном суде присяжными, отбор которых уже начался.

Между тем в поддержку врачей выступило многие известные доктора, блогеры и Российское общество неонатологов.