Матвиенко пообещала защитить калининградских врачей, обвиненных в убийстве новорожденного

Она отметила учащение случаев некорректного отношения к медикам

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации будет следить за уголовным делом врачей калининградского роддома №4 Елены Белой и Элины Сушкевич, которых обвинили в убийстве недоношенного младенца, пообещала спикер Валентина Матвиенко. По ее словам, у сенаторов возникли вопросы к следствию.

"врачей надо защищать, это правда. Очень много примеров в последнее время абсолютно некорректного отношения к работникам сферы здравоохранения", - сказала она.

Спикер предупредила, что Совфед не будет при этом вмешиваться в следственные действия.

Ранее на этом же заседании палаты за врачей заступился сенатор Сергей Леонов и отметил, что обвиняемых поддерживает медицинское сообщество России.

Главврача роддома Елену Белую и врача реанимационной бригады Элины Сушкевич обвинили в умышленном убийстве малолетнего и посадили под домашний арест. Их обвиняют в смерти ребенка, который родился в ноябре 2018 года на 22-й неделе беременности и при рождении весил 700 граммов. По версии следствия, по указанию главврача Сушкевич ввела младенцу смертельную дозу сульфата магния, и он от этого умер в тот же день. Целью врачей в СК считают стремление не испортить статистику. По словам врачей, выживаемость новорожденных с такой массой не превышает 5-10%, немногие выжившие страдают от хронических заболеваний и у конкретного ребенка шансы выжить были минимальные.

Леонов напомнил, что он врач, и заявил, что такое обвинение наносит большой репутационный урон отечественной медицине.

"Такие действия СКР спровоцируют отток врачей высококвалифицированных специальностей, таких как хирурги, неонатологи, реаниматологи, так как проще сменить специальность, чем ежедневно испытывать страх за свою жизнь и за то, что в любой момент могут возбудить уголовное дело", - предупредил он.

Матвиенко согласилась, что ситуация "вызывает справедливое возмущение".

В поддержку Сушкевич и Белой уже выступили многие известные врачи, Российское общество неонатологов, профсоюз "Альянс врачей". Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль допустил, что эксперты могли ошибиться в выводах о причине смерти ребенка.