В Думе предложили допустить НКО к уголовным делам врачей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму, возможно, до конца работы нынешнего созыва, будет внесен законопроект об участии медицинских профессиональных некоммерческих организаций в следственной и судебной экспертизе по делам, возбужденных в отношении врачей. Об этом заявил председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Он рассчитывает, что законопроект позволит СК и прокуратуре привлекать экспертов из профессиональных ассоциаций, которых коллеги считают топовыми специалистами. По его словам, такая экспертиза может стать "опорой" для обвиняемых медиков.

"Ассоциация должна иметь возможность заявить о своей позиции в отношении того или иного рассматриваемого дела, потому что у врача, которого могут обвинять, - а у нас достаточно много дел против врачей - у него должна быть какая-то опора, это опора профессиональной организации", - сказал он.

"Суд ее может учитывать, а может не учитывать, но такие профессиональные экспертизы должны быть", - убежден Морозов.