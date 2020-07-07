СКР назвал единичными нарушения закона на голосовании по Конституции

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) сообщил о единичных случаях нарушений закона при общероссийском голосовании за поправки в Конституцию РФ.

"Всего в следственные органы Следственного комитета поступило лишь 20 сообщений о нарушениях в ходе подготовки и проведения общероссийского голосования, по которым организованы процессуальные проверки", - сказала "Интерфаксу" во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, "многочисленных нарушений зафиксировано не было, а усиленное дежурство и оперативный обмен информацией позволили СК России своевременно реагировать на отдельные единичные инциденты".

Петренко отметила, что вопрос правопорядка при голосовании обсуждался во вторник нсовещании под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина. который отметил, что в СК "заблаговременно были спланированы соответствующие мероприятия: образованы межведомственные следственно-оперативные группы для расследования возможных преступлений, связанных с нарушением избирательных прав, противоправной агитационной деятельностью, провокациями на избирательных участках, несанкционированными протестными акциями".