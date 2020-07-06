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МВД РФ завело несколько дел о попытках воспрепятствования голосованию по Конституцию

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Следователи МВД РФ возбудили ряд уголовных дел о попытках воспрепятствования проведению голосования по поправкам в Конституцию, также выявлено свыше 200 административных нарушений, сообщил замглавы министерства Игорь Зубов.

"По итогам всех вопросов были возбуждены уголовные дела, причем фабула всех этих уголовных дел свидетельствует о попытках воспрепятствовать проведению общероссийского голосования", - сказал Зубов в понедельник на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ.

Кроме того, по его словам, сотрудниками органов внутренних дел было выявлено и пресечено 209 административных правонарушений, так или иначе связанных с голосованием.

"На протяжении всего периода подготовки и проведения Общероссийского голосования фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявление российских граждан (...) с мобильных телефонов и сайтов, зарегистрированных преимущественно за рубежом", - добавил Зубов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоялось 1 июля. За шесть дней до этого в Москве и Нижегородской области прошло электронное голосование.

Хроника 15 января – 06 июля 2020 годаИзменение Конституции
МВД РФ Игорь Зубов Конституция

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