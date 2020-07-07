Неполадки с электричеством из-за непогоды произошли в двух округах Подмосковья

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Жители СНТ "Романтика" в городском округе Наро-Фоминск остались без света из-за непогоды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

"Работу сетей СНТ "Романтика" обеспечивает Мособлэнерго (...) к СНТ приедут передвижные дизельные электростанции, к 23:50 будет свет", - сказал собеседник агентства.

Без электроэнергии остались около 500 домов.

В свою очередь в пресс-службе АО "Мособлэнерго" добавили, что на место технарушения направлены передвижные электростанции и оперативно-восстановительные бригады компании.

Также электроснабжение прервано в городском округе Шаховская: света нет в 12 населенных пунктах населением около 1 тыс. человек.