Центр Южно-Сахалинска остался без электричества из-за энергоаварии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Энергоавария оставила без электричества 11 улиц центральной части Южно-Сахалинска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго".

"Вечером в понедельник произошло аварийное отключение двух кабельных линий. Работают ремонтные бригады. Восстановить элетроснабжение планируется во вторник ориентировочно до 13:00 местного времени (05:00 мск)", - рассказал собеседник агентства.

Причина аварии выясняется. Одной из вероятных причин в "Сахалинэнерго" называют высокий износ сетей.

Электричества нет в домах по улицам: Коммунистический проспект, Амурская, Ленина, Антона Буюклы, Вокзальная, Дзержинского, Институтская, Карла Маркса, Милицейская, Поповича, Пограничная.

Пресс-служба Минздрава сообщает, что из-за энергоаварии в терапевтическом отделении областной стоматологической поликлиники отменен прием пациентов до планируемого возобновления подачи электричества.