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РЖД восстановят более 100 отмененных ранее поездов дальнего следования по России

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" на фоне повышения спроса продолжает восстанавливать в расписании график курсирования ряда поездов дальнего следования, сообщили РЖД.

"В ближайшее время в расписании будет восстановлено более ста поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" ("дочка" РЖД - ИФ), - говорится в сообщении.

"С учетом ранее принятых решений курсирование возобновят (или увеличат периодичность) более 160 поездов, в том числе все скоростные поезда ("Сапсан", "Стриж" и "Ласточка"). На данном этапе восстановления графика движения планируется курсирование более 350 пар пассажирских поездов холдинга РЖД (включая круглогодичные и сезонные поезда), или 2/3 от объемов, предусмотренных графиком движения поездов дальнего следования на 2020 год", - отмечает компания.

Ранее РЖД сообщали о восстановлении более 70 отмененных поездов дальнего следования и высокоскоростных поездов "Сапсан".

РЖД

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