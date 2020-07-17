В РЖД спрогнозировали падение дальних пассажирских перевозок на 30%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В ОАО "РЖД" прогнозируют по итогам 2020 года 30%-ное падение перевозок пассажиров в поездах дальнего следования в России, заявил замгендиректора компании Дмитрий Пегов.

Он добавил, что при этом нужно стараться "восстановить хотя бы то, что мы перевозили зимой ежемесячно".

Пригородные перевозки почти по всех регионах полностью востановлены. Пегов выразил надежду, что пригородные железнодорожные компании по итогам года выполнят план.

"Да, есть регионы, где еще спад - Санкт-Петербург, Ленинградская область. Но в целом пригородное движение у нас сейчас идет очень хорошо", - сказал Пегов.

В компании фиксируют среднюю заполняемость поездов дальнего следования на уровне 70-80%. Пегов отметил, что пассажирам сейчас и "не нужно", чтобы поезда были набты "битком".

По его словам, РЖД уже восстановили более половины отмененных ранее поездов дальнего следования.

"Сейчас у нас где-то 70% (поездов. - ИФ.) от уровня прошлого года, но мы понимаем, что и авиация сейчас переключилась с международных рейсов на внутренние, поэтому мы стараемся просто удовлетворить все потребности, авиация не со всех городов летает, а мы региональные перевозки и на юг, и сообщение между регионами делаем", - отметил он.

"У нас на 20 числа будет зимний график, как мы называем, это график, который у нас был в январе. И мы уже сейчас ведём подготовку, и я думаю, что в августе у нас уже появится дополнительно где-то ещё поездов 20-40 для вывоза граждан с юга. Мне кажется, немного в этом году сместится курортный сезон, и он начнётся немного попозже, и мы насчитываем на очень хорошую перевозку на август и первую половину сентября", - сказал Пегов.

По его словам, после получения разрешения на восстановление пассажирского сообщения с Белоруссией РЖД потребуется три дня на его запуск. После этого компании восстановит поезда из Калининграда, которые курсируют с ограничением в 100 человек для поездки по территории Евросоюза. Также РЖД ведут переговоры по всем направлениям в СНГ.

Графика по восстановлению международных перевозок нет, процесс идет по рекомендациям Роспотребнадзора, отметил Пегов.

РЖД с 1 июля возобновили движение пассажирских поездов между Калининградом и основной территорией России. Поезда следуют транзитом через Литву и Белоруссию.