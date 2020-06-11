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РЖД вернут обычный график "Сапсанов" с 24 июня

РЖД вернут обычный график "Сапсанов" с 24 июня
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" с 24 июня вернет в расписание все рейсы высокоскоростных поездов "Сапсан", сообщили в пресс-службе железнодорожной монополии. До 23 июня включительно "Сапсаны" будут ходить по временному графику.

Билеты на рейсы с 24 июня уже продаются.

Из-за снижения пассажиропотока между Москвой и Петербургом РЖД в апреле сократили количество "Сапсанов". Затем этот график продлили.

В конце мая РЖД сохранили временный график "Сапсанов" до 23 июня, при этом увеличили число поездов почти вдвое.

На фоне увеличившегося спроса на период с 11 по 14 июня количество пар поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до десяти в день (20 рейсов).

"С третьей декады июня в расписании будут восстановлены 35 поездов формирования АО "ФПК" ("дочка" РЖД), которые совершат более 1500 рейсов. Согласно нормативному графику будут курсировать высокоскоростные поезда "Сапсан", выполняя до 30 рейсов в сутки", - сообщили также в РЖД.

Если спрос будет стабильно высоким в летний период, компания может восстановить еще больше поездов и рейсов.

В частности, в июне в расписание возвращаются и поезда ФПК в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья. Они будут курсировать из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тамбова, Череповца, Нижнего Новгорода, Томска, Кирова, Самары, Архангельска, Барнаула и других городов в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский курорт, Кисловодск и обратно. Назначенные на южные направления поезда совершат свыше 900 рейсов, при этом некоторые поезда увеличат периодичность курсирования.

РЖД Сапсан коронавирус Москва Петербург

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