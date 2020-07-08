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Песков заявил, что отношения России с Чехией сейчас омрачены

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Кремле отметили ухудшение отношений с Чехией в последнее время, сообщив, что контактов с руководством этой страны в ближайшее время не планируется.

"Отношения с Чехией в последнее время были омрачены известными событиями, с определенными недружественными шагами, предпринятыми на уровне муниципальных и центральных властей (этой страны). Безусловно, это негативно сказалось на общем фоне наших двухсторонних отношений", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу охарактеризовать отношения с Чехией на фоне шпионских скандалов последнего времени.

Песков добавил, что "пока каких-либо контактов на высоком и высшем уровне в двухстороннем плане не планируется".

При этом он добавил, что "РФ выступает за добрые связи, взаимодействие со всеми странами, включая Чешскую республику".

Как сообщила защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, следствие считает, что он, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями российских Вооруженных сил в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, полагает следствие.

Кроме того, 5 июня чешские власти объявили двух российских дипломатов персонами нон грата и решили выслать их из страны. Это связано с делом о якобы планировавшемся отравлении рицином старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба. В публикации издания Respekt говорилось, что у предполагаемого злоумышленника был российский дипломатический паспорт.

Россия Чехия Дмитрий Песков

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