СМИ сообщили о задержании в Чехии российского дипломата

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Чехии в июне полиция задерживала российского дипломата за незаконную покупку патронов к снайперской винтовке и других боеприпасов, сообщило Чешское радио. Это произошло в городе Ржичаны.

Дипломатический иммунитет не позволил арестовать подозреваемого, и вскоре после освобождения он уехал из Чехии.

Высокопоставленные источники в дипломатических кругах и силах безопасности сказали радиостанции, что дипломат служил в военном атташате посольства. Зачем ему потребовались патроны, неясно.

В начале июня из Чехии были выдворены два российских дипломата после скандала с публикациями о якобы планировавшемся отравлении рицином старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба.