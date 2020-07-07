Адвокат Сафронова заявил, что журналисту вменяют передачу данных чешской спецслужбе

Иван Сафронов и его адвокат Иван Павлов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Адвокат задержанного Ивана Сафронова заявил, что советнику главы "Роскосмоса" вменяют передачу данных о поставках вооружений в страны Африки и Ближнего Востока чешской спецслужбе под руководством США.

Преступление, по словам следствия, было совершено в 2017 году, когда Сафронов работал в "Коммерсанте". С чешской спецслужбой он сотрудничал с 2012 года, утверждает следствие.

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