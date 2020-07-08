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В России примут закон о пожизненном сенаторстве

В России примут закон о пожизненном сенаторстве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Механизм получения пожизненного статуса сенатора для бывших президентов и других лиц после принятия поправок в Конституцию будет прописан в законодательстве, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается права (бывшего - ИФ) президента РФ стать пожизненным сенатором, то это не происходит автоматически. Статья 95-я Конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа. Поэтому также в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки. В пакете законов будет готовиться и этот механизм", - сказала Матвиенко журналистам в среду, отвечая на вопрос, когда в связи с внесением поправок в Конституцию экс-президент РФ Дмитрий Медведев сможет получить статус пожизненного сенатора.

Поправки в Конституцию, в частности, предусматривают, что в число сенаторов смогут входить не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом; из них не более семи могут быть назначены пожизненно. Пожизненный статус сенатора смогут получать экс-президенты, а также граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

"Направление в Совет Федерации сенаторов по так называемой президентской квоте (кстати, такая практика существует в большинстве государств) - это решение президента. Когда он посчитает необходимым это сделать, это зависит от его решения", - отметила Матвиенко.

Совет Федерации Валентина Матвиенко

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