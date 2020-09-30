В Совфеде в 2021 году впервые могут появиться "президентские" сенаторы

На их вхождение в верхнюю палату хотят зарезервировать дополнительные 880 млн рублей

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство предлагает зарезервировать финансирование на появление в Совете Федерации 30 новых сенаторов от Российской Федерации по президентской квоте и бывшего президента России.

Согласно проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, который в среду внесен в Госдуму, в статью №21 об особенностях исполнения бюджета предлагается добавить новый пункт – о резервировании дополнительно 879,7 млн рублей в 2021-2023 гг. для выделения Совету Федерации "в целях реализации решений президента РФ о назначении сенаторов РФ в соответствии с пунктами "б" и "в" части 2 статьи 95 Конституции".

Пункт "б" был обновлен после внесения поправок в Конституцию в этом году. Согласно ему, кресло сенатора Совета Федерации может занять бывший президент России, причем пожизненно. Под этот пункт подпадает лидер "Единой России", зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, занимавший пост президента РФ в 2008-2012 гг. Пункт "в" в обновленной Конституции отражает право президента РФ назначить в верхнюю палату парламента 30 сенаторов от Российской Федерации по так называемой "президентской" квоте.

Сейчас в Совет Федерации входят только представители регионов – по два от законодательной и исполнительной власти каждого из субъектов РФ. Президент России имеет право назначать в Совет Федерации представителей не от регионов, а от Российской Федерации в целом (ранее – не более 10% от общего числа других сенаторов; после поправок в Конституцию – не более 30, семь из них - пожизненно). Тем не менее, президент этим правом не пользовался, и представителей РФ в сенате еще не было.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Медведев может занять пост сенатора, причем параллельно с его нынешними обязанностями в Совбезе, но для этого понадобится внести поправки в закон о формировании Совета Федерации.

Как разъясняла спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, поскольку, согласно обновленной Конституции, бывший президент может отказаться от сенаторства, автоматически он сенатором стать не может – порядок назначения и отказа должен быть прописан в законе.