Приговор историку Дмитриеву будет оглашен 22 июля

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд 22 июля вынесет приговор главе карельского отделения общества "Мемориал" Юрию Дмитриеву, сообщил адвокат Виктор Ануфриев. Заседание назначено на 14:30.

Историка обвиняют в изготовлении детской порнографии с фотографиями приемной дочери, в сексуальном насилии над девочкой и в незаконном хранении деталей охотничьего ружья. Гособвинитель попросил для него 15 лет лишения свободы.

Защита попросила суд оправдать Дмитриева по "нехорошим" статьям, но признала обвинение в хранении фрагмента оружия.

8 июля историк выступил с последним словом. Он вину не признает, а в "Мемориале" его дело считают заказным.

"Виновным себя не признает, единственное, по поводу хранения части гладкоствольного охотничьего ружья сказал, если суд решит, правонарушение это или преступление, он не возражает, потому что он не понимает, как один фрагмент (ружья - ИФ) может повлечь уголовную ответственность. Во всем остальном, по "нехорошим" статьям, просит его оправдать. Выступал он, я думаю, минут 40", - добавил Ануфриев.

Юрий Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Поводом для претензий к историку официально были названы фотографии приемной дочери, найденные у него на компьютере. Его защита объясняла, что ребенок нездоров и приемные родители фотографировали девочку без одежды, чтобы отслеживать ее состояние.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы. Историк вышел на свободу с учетом отбытого ареста. На том процессе гособвинение требовало для него девять лет в колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Уже 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью, на следующий день его арестовали. С тех пор он находится под стражей.